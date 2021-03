Raffica di reati per il festino illegale alle Medie di Locarno: e c'è anche droga. Sette fermi e altrettante denunce

LOCARNO - La Polizia cantonale comunica che sono state individuate, fermate, interrogate e in seguito denunciate sette persone in relazione al festino illegale andato in scena la notte scorsa alle Medie di Locarno. Le persone coinvolte sono un 40enne (il docente di italiano) e una 40enne ticinesi domiciliati nel Locarnese, un 53enne e una 29enne pure ticinesi domiciliati nel Bellinzonese, un 55enne (il cosiddetto influencer Davide Lacerenza, un 23enne e una 20enne italiani residenti in Italia.

L'ipotesi di reato nei confronti di tutti i fermati è di contravvenzione all'Ordinanza sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19). Il 40enne, il 55enne, il 23enne e la 20enne devono pure rispondere di contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti. A carico del 23enne vi è inoltre l'addebito di infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti. Il 40enne dovrà infine rispondere anche di guida in stato di inattitudine. Nei confronti del 55enne italiano l'Amministrazione federale delle dogane (AFD ) ha rilevato una serie di infrazioni che sono state sanzionate con una multa. L’inchiesta è coordinata dal procuratore Moreno Capella.