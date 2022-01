BELLINZONA - I nuovi contagi in Ticino superano quota 2'000: si attestano infatti a 2'021, nuovo record da inizio pandemia.

Non si registrano nuovi decessi, per cui i totali sono ora di 59'362 positivi accertati da inizio pandemia e 1'053 morti.

In ospedale ci sono 158 persone, 2 in meno rispetto a ieri, di cui 12 in cure intense, in diminuzione di 5 unità.