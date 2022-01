Un piano per contrastare varianti contro cui i vaccini non sono efficaci: il Governo dà mandato a una società esterna

BERNA - E se i vaccini non fossero efficaci contro nuove varianti che potrebbero arrivare nei prossimi mesi? Il Consiglio Federale ci pensa e ha dato mandato ad un’azienda esterna di elaborare, entro la primavera, un piano d’emergenza,

Esso verrebbe applicato in caso di, appunto, varianti per cui i vaccini non darebbero risposta, riporta il SonntagsBlick, che precisa come la decisione sia arrivata ormai un po' di tempo fa, il 13 ottobre.

L'azienda incaricata si chiama Ecoplan, lo scopo del piano d'emergenza sarebbe "descrivere i processi e le misure necessarie per far fronte a delle ondate pandemiche legate a nuove varianti minacciose".

L'UFSP ha stanziato 15'000 franchi da destinare a Ecoplan ma si tratta solo di un budget iniziale che potrebbe eventualmente essere aumentato.