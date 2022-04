Da aprile a fine Maggio, tornano gli After Work Party alla Splash e SPA

Tornano gli aperitivi del venerdì sera alla Splash e SPA Tamaro con l’AFTER WORK PARY:

dalle ore 17:00 alle 21:00, tutti i venerdì, ti aspetta una serata di divertimento con musica con DJ e aperitivo per iniziare al meglio il weekend e sentirsi davvero in vacanza!

Potrai ballare e gustarti ottimi drink direttamente in piscina e ogni settimana sarà dedicata a un genere musicale diverso:

· Venerdì 1. Aprile: Serata Dance 80′ – 90′

· Venerdì 8 Aprile: Serata Dance 2000

· Venerdì 15 Aprile: Serata Latina

· Venerdì 22 Aprile: Serata House

· Venerdì 29 Aprile: Serata Techno

· Venerdì 6 Maggio: Serata Dance 80′ – 90′

· Venerdì 13 Maggio: Serata Dance 2000

· Venerdì 20 Maggio: Serata Latina

· Venerdì 27 Maggio: Serata House

Non è necessaria la riservazione: per partecipare basta l’acquisto (direttamente in cassa o sul sito) di un ingresso serale SPLASH a CHF 23.- per gli adulti

Prezzo ingresso serale SPLASH 17:00 – 21:00:

CHF 23.- adulti

CHF 18.- ragazzi

Piccolo aperitivo offerto all’acquisto di una bevanda.

Per maggiori informazioni: info@splashespa.ch // 091 936 22 22