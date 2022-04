La prima vittoria del Rancate. Lovato: "I ragazzi se lo meritano"

*Da Laborsport.com

RANCATE – Il giorno dopo è sempre più bello. L’adrenalina della partita si trasforma piano piano in consapevolezza regalando un risveglio felice. È stato un risveglio felice per Loris Lovato e il suo Rancate, tornato a vincere dopo 18 lunghissime giornate fatte di difficoltà e inesperienza.

Lui, Lovato, ha trovato il coraggio di ereditare una squadra ultimissima in Terza Lega. Il suo compito era cominciare a ricostruire già in vista della prossima stagione. A parole, però, siamo tutti bravi. Il campo non ha ascolta altra voce se non quella di un giudizio ripetuto settimana per settimana, novanta minuti alla volta. Il campo, da gennaio in poi, ha detto che il Rancate ha fatto bene ad affidare la panchina a Lovato, uno che di giovani e di calcio se ne intende.

I risultati, i primi, mascheravano un lavoro preciso, attento, rigoglioso, svolto sempre con il sorriso sulle labbra. Le sconfitte, quasi tutte di misure, potevano far smarrire quell’entusiasmo. E invece no. Lovato e il suo gruppo hanno continuato a lavorare. Sempre forte, in barba a una classifica difficile da guardare.

Ieri è arrivata la prima vittoria del Rancate in campionato, i primi punti. Probabilmente non basterà per le sorti della classifica, ma consegna il giusto e sudato premio a chi ci ha sempre creduto. Il giorno dopo è sempre più bello, dicevamo. E ce lo conferma l’allenatore del Rancate.

“Anche in condizioni “normali” la vittoria ha un sapore dolce e la mattina dopo ci si alza di buon umore. I ragazzi erano contentissimi, da troppo tempo non assaporavano il gusto della vittoria ed hanno festeggiato come avessero vinto il campionato. Capisco appieno la loro gioia, anche perché nelle altre 5 partite si sono notati evidenti progressi, soprattutto in un contesto dove tanti (troppi) giocatori hanno dei lavori che li costringono a saltare intere settimane d’allenamento a causa di turni serali”.

“Con presupposti migliori avremmo raccolto qualche punto in più, ma sono contento di loro visto che in allenamento danno tutto e anche perché ieri hanno giocato 3 ragazzi degli Allievi A che si sono aggregati alla prima squadra. Mi preme ringraziare Luca Cairoli che li allena e per la collaborazione che costantemente dimostra”.