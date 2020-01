Paura al rally di Montecarlo: pazzesco incidente per Ott Tanak. Pilota miracolosamente illeso. Guarda il VIDEO

MONTECARLO – È iniziato con il botto Il rally di Montecarlo. Grande paura per Ott Tanak che, nel corso della quarta prova speciale, è finito fuori strada a forte velocità. Il campione del mondo ha perso il controllo della sua Hyundai i20 e si è ribaltato più volte fermandosi dopo diversi metri. Nonostante il pazzesco incidente, il campione del mondo in carica non ha riportato conseguenze fisiche. Illeso anche il navigatore Martin Jarveloa.

Distrutta invece la vettura di Tanak, costretto al forfait dopo solo quattro tappe della manche di Montecarlo.