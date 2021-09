L'impossibile è realtà: la nuova casa dell'HCAP pronta a ospitare i biancoblù

AMBRÌ – L’HC Ambrì-Piotta e la Valascia Immobiliare SA comunicano con gioia e fierezza che il "Nuovo Stadio Multifunzionale di Ambrì:

- ha ricevuto la sua licenza di costruzione modificata (riduttiva rispetto ai volumi previsti dalle prime due, onde contenere i costi);

- ha superato con successo i collaudi e le prove delle diverse istanze preposte;

- ha ricevuto l’attestato di abitabilità, indispensabile per poter iniziare la propria attività.

Diversi interventi ancora necessari verranno eseguiti e controllati nelle prossime settimane. Per gli inconvenienti che ne deriveranno al pubblico – e per il comfort ancora parziale e provvisorio

– la Società si scusa sin d’ora, contando sulla comprensione e sull’appoggio di tutti. La notizia del giorno è però fantastica: la corsa ad ostacoli è terminata, l’impossibile è diventato realtà! Salvo imprevisti dell’ultima ora (ad esempio nei delicati sistemi elettrici ed informatici in fase di ultimazione) l’HCAP potrà giocare come previsto la sua prima partita casalinga sabato 11 settembre contro la compagine del Fribourg Gottéron".

Il cantiere è stato portato a termine in soli 22 mesi effettivi, al netto delle interruzioni e dei ritardi dovuti ad imprevisti come Covid, amianto, falda acquifera e terreno gelato al di là del normale. Considerata la complessità dell’opera e il sostanziale rispetto del preventivo, "si tratta di un successo assolutamente notevole, per il quale vanno ringraziati capi-progetto, progettisti, artigiani, imprese e maestranze tutte", continua la nota.

Da domani (mercoledì) alle ore 12.00 sarà pertanto aperta come di consueto la prevendita al pubblico dei biglietti singoli sul portale Ticketcorner per la prima partita casalinga. "Informiamo che la disponibilità dei biglietti singoli per gli spalti sarà limitata, mentre sono esauriti i posti in tribuna (salvo quelli già prenotati). Continua però anche la vendita in abbonamento, che ha già superato la cifra record di 4'500 tessere (lounges incluse)! Sono pure aperte da mercoledì le prenotazioni per i ristoranti e la Fondue Lounge, da eseguirsi esclusivamente sul sito www.hcap.ch, mentre i pochi posti rimasti sulle tre tribunette “Dine & View” vanno prenotati via e-mail a event@hcap.ch".

E ancora: "La tempistica stretta e talune infrastrutture ancora provvisorie non consentono purtroppo di effettuare sabato 11 settembre un’adeguata cerimonia di apertura. La grande festa di inaugurazione avrà luogo in dicembre, insieme ad un addio alla vecchia Valascia, alla consegna dei loro seggiolini ai vecchi abbonati di tribuna che ne faranno richiesta e all’omaggio del libro “La Mitica e il suo domani” a tutti gli abbonati paganti della stagione 2020-21. Sabato 11 settembre le porte dello stadio saranno aperte a partire dalle ore 17.30 e il pubblico è invitato a giungere sul posto tempestivamente anche per effettuare il controllo del Certificato Covid come da disposizioni di legge. Fra il riscaldamento e l’inizio della partita avrà comunque luogo un breve momento di saluto".