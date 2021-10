Biglietti omaggio per dire sì al Polo Sportivo e degli Eventi. Le società sportive fanno sentire la loro voce

LUGANO - Una due giorni dello sport per dire sì al Polo Sportivo e degli Eventi. L'hanno organizzata per il 30 e il 31 ottobre 140 società sportive di Lugano e territorio, per far sentire la loro voce. Ne fanno parte sia l'FC Lugano che l'HCL.

"Il futuro dell’FC Lugano e di molte altre società sportive cittadine dipende infatti dalla presenza di infrastrutture adeguate allo sport moderno, per questo motivo la società ha deciso di dare un segnale forte sostenendo a gran voce il “Weekend dello sport”. Senza infrastrutture adeguate, lo sport cittadino non potrà restare al livello attuale e non potrà garantire al territorio tutti i benefici riconosciuti in termini di salute, aggregazione sociale e indotto economico", scrive il club bianconero.

Chiunque abbia già un abbonamento può ottenere un biglietto gratuito aggiuntivo al proprio per la partita che cade in quel fine settimana, quella contro il Servette. Allo stesso modo, i detentori di una tessera stagionale dell’HC Lugano, dei Lugano Tigers e del Volley Lugano hanno

la possibilità, sempre con le stesse modalità e negli stessi orari, di presentarsi al Segretariato di FC Lugano e ricevere un biglietto omaggio per la sfida di domenica 31 ottobre 2021 allo Stadio di Cornaredo contro i ginevrini.

Anche l'HCL ne fa parte. La partita per la quale si potrà avere il biglietto omaggio è, curiosamente, ancora una volta contro il Ginevra.