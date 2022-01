Spezia amara per il Milan: rossoneri beffati da arbitro e Gyasi. Sciarini: "Errore arbitrale clamoroso, ma..."

MILANO – Il sorpasso non è riuscito. Il Milan di Stefano Pioli aveva, ieri sera, l'occasione di mettere pressione all'Inter e portarsi momentaneamente al primo posto in classifica. Missione fallita. Per demeriti propri, ma non soli. No, perché nell'incandescente finale di San Siro contro lo Spezia è successo di tutto e il contrario di tutto.

1-1 al terzo minuto di recupero. L'arbitro Serra (Torino) fischia per un'entrata di Bastoni su Rebic. Qualche frazione di secondo dopo la palla finisce tra i piedi di Messias che insacca il 2-1. L'arbitro, però, aveva già portato il fischietto alla bocca. Gol annullato. Punizione. Scuse e incredulità in campo. Quel che succede poi ha del clamoroso. Lo Spezia di Thiago Motta parte in contropiede e trova il folle 1-2 al 96esimo con Gyasi. Apoteosi dei liguri, Milan scornato, beffato e sconfitto.

Ne abbiamo parlato con Luca Sciarini, giornalista sportivo e noto tifoso del Milan. "Sono deluso per la sconfitta perché il Milan deve vincere queste partite. Non voglio prendere come alibi l'errore arbitrale. Un errore che però c'è, pesa ed è stato decisivo".

"Dispiace perché Serra fino a quel momento mi era piaciuto per come aveva arbitrato un po' all'inglese e non fischiando il minimo fallo. L'errore di ieri è dettato dall'inesperienza. Doveva aspettare mezzo secondo in più e il Milan avrebbe avuto tre punti in più in classifica. Sono cose che, volenti e nolenti, succedono nel calcio. Digerire però un errore del genere nel 2022 con VAR e tecnologie varie non è facile".

E ancora: "Bisogna però dire che la sconfitta non è solo figlia di quell'errore. Il Milan ha avuto le sue occasioni non finalizzate, come spesso accade da due anni a questa parte. Ora sarà interessante capire la reazione contro Juve e nel derby contro l'Inter. Due sfide che sapranno dirci di più sulla lotta allo scudetto e per l'Europa".

"Chi vedo come favorita? L'Inter è la squadra più forte, si aggiudicherà anche questo campionato".