AMERICA – Non deve essersela passata molto bene Meikayla Moore, difensore della nazionale Femminile della Nuova Zelanda, protagonista di una vera e propria giornata da incubo. Moore, suo malgrado, è stata sostituita a fine primo tempo nella sfida di She Believes Cup contro gli Stati Uniti. Il motivo? La donna ha fatto tre autogol in mezz’ora, regalando alle americane il successo.