Formula 1, a Imola fa festa la Red Bull

IMOLA – Non ha sorriso alla Ferrari il GP di Imola. La quarta tappa del campionato di Formula 1 è iniziata nel peggiore dei modi per la scuderia del cavallino. Al primo giro, Carlos Sainz è stato costretto al ritiro dopo un contatto con la McLaren di Ricciardo.

E nemmeno il giovane di belle speranze Charles Leclerc è riuscito a far ruggire i tifosi, accorsi in massa all’appuntamento italiano. Il pilota della Ferrari non è riuscito a incalzare il duo formidabile della Red Bull, al comando dall’inizio alla fine.

A Imola fa festa quindi la scuderia austriaca con Verstappen vincitore e Perez appena dietro. Completa il podio Lando Norris su McLaren.