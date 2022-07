Da domani a domenica "Campionato per tutti" al Golf di Ascona

ASCONA - In occasione dello Swiss Golf National Championship 2022, Swiss Golf e il Golf Club Patriziale di Ascona organizzano questa settimana un “Campionato per tutti”, una novità per questo sport in Svizzera. I migliori dilettanti del paese, si legge in una nota stampa, si contenderanno il titolo nazionale maschile e femminile in una formula che prevede due giri di qualifica il giovedì, e ad eliminazione diretta il venerdì, sabato e la domenica. Inoltre, durante la giornata di domenica, sullo stesso percorso e nell'ambito dello stesso torneo, si terrà contemporaneamente un momento dedicato alle persone con disabilità fisiche e alle persone con disabilità mentali.

“Siamo orgogliosi di questa inclusione, realizzata in collaborazione con Plusport e Special Olympics Switzerland, due organizzazioni che sosteniamo e di cui fanno parte dei nostri soci - afferma Barbara Albisetti, Direttrice Sport di Swiss Golf -. Questo evento ricorda che il golf è aperto a tutti e ci sono diversi modi per praticarlo. Questa diversità è un'opportunità che dobbiamo cogliere”.

Questo Campionato per tutti si inserisce pienamente nella strategia 2020-2024 di Swiss Golf in tema di sostenibilità, di cui uno dei tre pilastri si riferisce all'integrazione e allo scambio sociale.

“È una grande idea quella che si concretizza questa settimana – afferma da parte sua Rüdiger Böhm, esperto in Motivazione e Cambiamento per Plusport, l'organizzazione ombrello dello sport-handicap in Svizzera -. Siamo lieti di dimostrare che le persone con disabilità possono giocare a golf; ci auguriamo che questo evento possa essere esempio per altri. I paesi vicini hanno quasi tutti una squadra nazionale per i giocatori con disabilità fisiche, non è ancora il caso della Svizzera, anche se una delegazione nazionale ha partecipato per la prima volta ai Campionati europei di quest'estate. Abbiamo bisogno di una base da cui partire e questo tipo di evento è un ottimo inizio”.

Ad Ascona, i giocatori con handicap fisico saranno 12 all'inizio della competizione (su 18 buche). Per quanto riguarda le persone con disabilità mentali, sarà organizzata un'esibizione su due livelli senza classifica: a squadre composte da un giocatore con disabilità e uno senza disabilità (5 coppie in partenza) e individuale (2 partecipanti), ogni volta su 9 buche.

“Con Swiss Golf svolgiamo da due anni un ottimo lavoro di inclusione - sottolinea Aldo Doninelli, Sports Coordinator di Special Olympics Switzerland, il movimento sportivo dedicato alle persone con disabilità mentali in Svizzera -. Un torneo in cui tutte le giocatrici e i giocatori saranno considerati atleti a pieno titolo, con o senza disabilità. È una cosa fantastica! Al momento, abbiamo nell’elenco solo una ventina di giocatrici e giocatori nel paese, ma sono sicuro che ce ne siano di più. Che si uniscano a noi”.