Delle feste da leccarsi i baffi. Al Lungolago di Locarno il regalo è a tavola. E Bruno D'Addazio tira le somme: "2019 soddisfacente"

LOCARNO – Le feste natalizie si avvicinano e i ristoranti di tutto il Cantone stanno definendo i menù in vista di pranzi e cene di Natale e San Silvestro. Tra questi c’è anche lo storico Ristorante Bar Lungolago di Locarno di Bruno D’Addazio, che con l’approssimarsi delle feste ha deciso di fare lui un regalo ai clienti.

Quale? Si chiama ‘Lungolago card’ ed è una tessera fedeltà che – se ricaricata entro l’ultimo giorno dell’anno – concede sconti per pasti e consumazioni del 10%. “È un’idea regalo – spiega D’Addazio – per la nostra splendida clientela, che da sempre ripone fiducia in noi. La si può acquistare direttamente al ristorante oppure prendendo contatto con noi tramite la pagina Facebook”.

Al Lungolago di Locarno è già scattato il conto alla rovescia per il pranzo del 25 dicembre e per il cenone dell’ultimo dell’anno. Lo staff di D’Addazio ha già stilato il menù. “Siamo pronti – ci dice –. Anche quest’anno saremo sempre aperti nel periodo delle festività”. Visto l’ottimo successo degli anni precedenti, lo storico locale del locarnese ha deciso di riproporre quello che ormai è diventato il menù classico per il pranzo di Natale con il primo a base di pesce e il secondo a base di carne. Da leccarsi i baffi anche le proposte per il cenone di San Silvestro con Chinoise a volontà preceduta da un antipasto, oltre alla possibilità di gustarsi piatti tradizionali.

Il patron del Lungolago di Locarno traccia anche un primo bilancio del 2019: “Complessivamente direi che è stata un’annata molto buona e soddisfacente. Personalmente non possiamo lamentarci, anche se il momento d’oro sembra essere ormai alle spalle. Siamo fiduciosi in vista del 2020”.