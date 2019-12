Greta Thunberg torna a casa, ma "in treno non c'è posto". Le ferrovie tedesche smascherano il bluff: "Posto riservato in prima classe"

SVIZZERA/GERMANIA – Greta Thunberg ha finalmente fatto ritorno a casa. Dopo quattro mesi in giro per il mondo, la giovane attivista svedese è rientrata nella natia Svezia non senza qualche polemica.

La Thunberg è stata protagonista di un acceso botta e risposta sui social con la Deutsche Bahn, la società ferroviaria che cura la tratta da Francoforte ad Amburgo. Ma andiamo con ordine.

Per tornare a casa, Greta ha scelto il treno. Trovandolo, però, sovraffollato si è accampata per terra con tutte le valigie. “Viaggio – ha scritto su Twitter – su un treno sovraffollato attraverso la Germania e finalmente torno a casa”. Tweet, quello appena citato, non digerito dalle Deutsche Bahn che hanno replicato in modo piccato: “Cara Greta, grazie per il tuo sostegno agli impiegati delle ferrovie nella nostra lotta contro il cambiamento climatico. Siamo contenti che sabato hai viaggiato con noi, ma sarebbe stato più gentile se avessi citato il modo amichevole e competente con cui sei stata trattata dal nostro personale in prima classe”.

“Il nostro treno da Basilea – replica la giovane ambientalista – è stato annullato. Ci siamo, quindi, dovuti sedere sul pavimento in due treni diversi fino a Göttingen. Solo dopo sono andata in prima classe. Questo ovviamente non è un problema. I treni sovraffollati sono un grande segno perché significano che la richiesta di viaggi in treno è alta”.