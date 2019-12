Torricella-Taverne, il prete si scusa: "Non era mia intenzione. Reazione esagerata e sproporzionata"

TORRICELLA/TAVERNE – Sono arrivate nel tardo pomeriggio di oggi le scuse del prete di Torricella-Taverne Don Giuseppe Bentivoglio in merito ai fatti avvenuti ieri nella camera mortuaria con la deputata Roberta Passardi (vedi articoli suggeriti). Tramite una nota, la Curia vescovile comunica che "in data odierna il Vescovo Valerio Lazzeri ha voluto prontamente incontrare il presbitero diocesano per prendere le dovute misure e nelle prossime ore prenderà contatto privatamente con la Signora Passardi per esprimerle la sua vicinanza e il suo profondo rammarico per quanto successo".

Sui colloqui privati e sulle decisioni prese in merito, la Curia mantiene il massimo riserbo "per rispetto della privacy dei diretti interessati". Il parroco di Torricella/Taverne ha inoltre inviato una lettera pubblica di scuse che riportiamo integralmente.

"A seguito di quanto accaduto lunedì 16 dicembre presso la camera mortuaria del cimitero della Parrocchia di Torricella-Taverne, intendo esprimere le mie pubbliche scuse alla famiglia Passardi, e in particolare alla signora Roberta, per la reazione avuta, assolutamente sproporzionata ed esagerata nei modi, tenuto conto della dolorosa circostanza dovuta alla scomparsa della Signora Olga".

"Sono – continua – profondamente rammaricato per l'accaduto, di cui mi assumo totale responsabilità. Non ci sono parole per giustificare i fatti, ma ci tengo a trasmettere il più sincero dolore per una situazione che non era mia intenzione accadesse".