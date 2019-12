A Torricella-Taverne è rivolta contro il prete: "Nessuno lo ha mai sopportato". E la Curia: "Sanzione in arrivo"

TORRICELLA/TAVERNE – Tutti contro il prete. A Torricella-Taverne è rivolta social della popolazione dopo il caso segnalato ieri sera dalla deputata Roberta Passardi, protagonista – suo malgrado – di un assurdo episodio verificatosi mentre piangeva la morte della mamma.

“Alle 22:00 – scrive –, ero ancora nel famedio, salutando mamma, con me c’era una persona che mi stava tenendo compagnia per non lasciarmi sola. Si spalanca la porta, entra il prete di Torricella-Taverne: né un saluto, né un scusate, né un bel niente. Ma con toni minacciosi e urlando dice alla persone che era con me se l’auto parcheggiata davanti al garage del cimitero è sua (…)”. Gli ho chiesto di abbassare i toni e di rispettare il luogo in cui eravamo. Risposta: “me ne frego”. Mia reazione: lei è un prete e non rispetto il dolore e i morti? Sua risposta: “Sono un prete e perché sono un prete, vada a quel paese”.

Una vicenda assurda, che la popolazione di Torricella-Taverne ha immediatamente condannato su un gruppo social riservato agli abitanti del paese. Tantissimi i messaggi di solidarietà all’indirizzo della granconsigliera, così come le critiche rivolte al prete.

“E questo sarebbe un prete? Assurdo”, “è molto conosciuto per non essere un simpaticone. Io glielo avevo detto in faccia alcuni anni fa, l’unica via possibile sarebbe quella di scrivere una lettera al vescovo”, “Di quel prete ne ho sentite di tutti i colori”, sono solo alcuni dei commenti apparsi su Facebook.

Stando a quanto si può appurare dalla pioggia di commenti negativi, il religioso non è nuovo a episodi di contrasto con la popolazione. “Questo parroco – scrive un utente – si è comportato nello stesso modo con mio papà. Ho dovuto prendere un prete da fuori parrocchia per il funerale”. “È risaputo – commenta un altro – che costui si comporti in questo modo. È uno dei molti motivi per cui la mia famiglia ha smesso di andare a messa lì”. E ancora: “Nessuno lo ha mai sopportato. Eppure è ancora lì tranquillamente al suo posto. Ha rovinato tutto e a distanza di 30 anni vedo che non è cambiato nulla”.

Ma non è finita qui: “Un prete – si associa una donna – veramente maleducato senza un minimo di carità cristiana. Dopo tutte le lamentele mi stupisco che sia ancora nella stessa parrocchia”.

“Sono 10 anni – commenta un’abitante – che sopportiamo le sue angherie. Non ha rispetto né dei defunti né dei vivi. Le mie esperienze con questa persona sono solo negative”.

Il portavoce della Curia vescovile Luca Montagner ha confermato che il Vescovo Lazzeri è “al corrente della situazione e sta cercando di comprendere l’esatta dinamica”. Al momento, non è dato sapere quale provvedimento sarà preso nei confronti del criticato prete di Torricella-Taverna. “Vedremo, qualcosa sarà fatto ma è presto per sbilanciarci”.