Il Dolce Natale del PLRT, Vitta e Caprara fanno i biscotti: "Nel 2020 starà a tutti noi sporcarci le mani sfornando idee e soluzioni per il Cantone"

TICINO – Avete mai visto il presidente del PLRT Bixio Caprara in grembiule per preparare i biscotti di Natale? E il ministro Christian Vitta controllare scrupolosamente che ingredienti e quantità fossero corretti? Sono loro, insieme al presidente GLRT Daniel Mitric e la capogruppo Alessandra Gianella, i protagonisti del video di Natale che il PLRT ha pubblicato sui propri canali social per augurare delle buone feste ai sostenitori e simpatizzanti. Un video simpatico in cui i quattro protagonisti si prestano a preparare i biscotti che – una volta pronti – compongono la sigla PLRT.

"Questo 2019 – scrive il partito sulla pagina Facebook – è stato un anno intenso e turbolento per il nostro Partito. Nel 2020 starà a tutti noi rimboccarci le maniche e sporcarci le mani, sfornando idee e soluzioni per il nostro Cantone. A tutte e tutti ticinesi, Buon Natale e un ottimo inizio anno!".