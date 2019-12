Record di pacchi consegnati dalla Posta: oltre 18 milioni e un aumento dell'8,8%

BERNA – In Svizzera si acquista sempre più online. A dirlo è il numero di pacchi consegnati dalla Posta nell’ultimo mese, ovvero all’incirca dal Black Friday (uno dei giorni con più ordini, assieme al Cyber Monday) a Natale. Sono stati recapitati oltre 18,6 milioni di pacchi, il nuovo record della Posta.

Anche il Ticino ha dato il suo contributo.

L’aumento è stato addirittura dell8,8% in territorio nazionale e la Posta ovviamente è soddisfatta del lavoro svolto, così come degli investimenti fatti per avere nuovi centri di smistamento, tra cui quello di Cadenazzo.