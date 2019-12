Da Airolo a Chiasso: Nez Rouge Ticino si prepara per la notte più “calda” dell’anno

TICINO – La sezione ticinese si sta preparando per la notte più lunga è calda “a livello di interventi”, tra oggi e domani il comitato sta eseguendo gli ultimi preparativi i quali permetteranno di svolgere al meglio il Servizio.

"Oggi Lunedi 30 Gennaio siamo riusciti ad arrivare a completare gli ultimi equipaggi, cosi che gli utenti che chiederanno il Servizio non dovranno attendere troppo per l’arrivo dei volontari. Ricordiamo comunque che un attesa minima di circa 20-30 minuti è necessaria per permettere ai nostri equipaggi di raggiungere l’utente, poiché la centrale operativa è ubicata a Rivera", ha fatto sapere Nez Rouge Ticino in una nota.

Il presidente René Grossi dal canto suo ricorda che "il Servizio è totalmente anonimo e con la massima Privacy per l’utente finale. Ricordiamo che la nostra sezione copre il territorio da San Bernardino a Bosco Gurin come anche da Chiasso ad Airolo".

Per qualsiasi motivo dopo i festeggiamenti del 31 Dicembre non ve la sentite più di ricondurre il proprio veicolo in totale sicurezza a casa non esitate a comporre lo 0800 802 208 per avere un rientro in piena sicurezza fino a casa.