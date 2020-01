Vergogna a Robasacco. Proiettili di gomma contro un gatto: "Fate attenzione". Fonio: "Serve inasprire le leggi"

ROBASACCO – "Schifo, siamo nel 2020 e c'è gente che si diverte – probabilmente per gioco – a sparare agli animali". Inizia così il post Facebook con cui Adela denuncia quanto accaduto la prima notte dell'anno al suo gatto a Robasacco. "In questo caso – scrive postando la radiografia del corpo del gattino – è coinvolto il mio gatto. Giuro che se becco chi è stato, non so cosa potrei fargli. Sei un bastardo".

"Tutto questo – continua – è successo a Robasacco. Fate attenzione, perché oltre ai bocconi avvelenati, ora bisogna fare attenzione anche ai proiettili di gomma". Una vicenda che ha suscitato parecchia indignazione sui social, dove spicca la presa di posizione del deputato PPD Giorgio Fonio.

"Leggere questi post – scrive Fonio – fa arrabbiare ed è la dimostrazione che sarà necessario inasprire le leggi per punire chi maltratta gli animali! Siete solo dei poverini... e spero tanto che la giustizia riesca a beccarvi!".