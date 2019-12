Vergogna di Natale. Gattino ritrovato con 15 ferite da arma da fuoco alla testa. La denuncia: "Qualcuno lo ha immobilizzato"

SPAGNA – Vergogna di Natale. Non si potrebbe definire altrimenti quanto accaduto a Pontevedra, in Spagna, dove una donna ha denunciato sui social il caso di maltrattamenti subito dal proprio gatto di nome Coqui.

Coqui è sopravvissuto miracolosamente a 15 colpi di pallottole in testa, ma ha perso la vista da un occhio. Il gatto – racconta la proprietaria sui social – era scomparso due settimane fa dalla sua abitazione ed è (ri)apparso il giorno di Natale disidratato, malnutrito e con 15 ferite da arma da fuoco in testa. “Per sparagli in questo modo – denuncia Laura – l’hanno sicuramente immobilizzato”. La donna ha invitato i followers su Facebook a fornire indicazioni utili per risalire all’autore di una simile vergogna. La storia è stata riportato dal portale 20minutos.es

Attenzione, le immagini a corredo dell’articolo potrebbero urtare la vostra sensibilità.