LOCARNO – In merito al rinvenimento del corpo senza vita di una donna 52enne, cittadina svizzera, in un'abitazione di Via Pioda a Locarno la sera del 31.12.2019, il Ministero Pubblico comunica che il Giudice dei provvedimenti coercitivi (GPC) ha confermato l'arresto di un svizzero 62enne domiciliato nel Locarnese, fermato il 31.12.2019.

Le ipotesi di reato sono di omicidio e omissione di soccorso. L'inchiesta è coordinata dal Procuratore pubblico Nicola Respini.