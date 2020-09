Gravissimo incidente a Locarno: un 55enne investito sulle strisce pedonali e scaraventato in aria. La sua vita è in pericolo

LOCARNO - Drammatico incidente stradale questa sera a Locarno, in via Orelli. Verso le 22.30 un pedone è stato investito mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Alla guida dell'auto c'era un 21enne ticinese domiciliato nel Locarnese. Mentre viaggiava in direzione del lago, all'intersezione con via della Posta, il giovane si è visto attraversare la strada da un 55enne macedone, pure domiciliato nel Locarnese. Il pedone, fa sapere la Polizia cantonale, stava attraversando, come detto, sulle strisce pedonali da sinistra verso destra. A causa dell'urto con la vettura l'uomo è stato scaraventato per diversi metri finendo sul campo stradale e riportando ferite tali da metterne in pericolo la vita. Per le operazioni di soccorso è intervenuta un'ambulanza del Salva e un equipaggio della Rega per il trasporto della vittima all'ospedale di Lugano. Sul posto anche una pattuglia della Polizia della città di Locarno per lo sbarramento di via Orelli e permettere le operazioni di rilievo e ripristino della viabilità.