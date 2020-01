Robe da non credere! Entra in chiesa con il suv e scatena il caos. La scusa: "Ero posseduto"

SPAGNA – Scene da non credere in Spagna, nella città di Sonseca (provincia di Toledo), dove ieri mattina è avvenuto un curioso 'incidente' in chiesa. Come riferisce la stampa locale, un 35enne alla guida di un SUV ha fatto irruzione con la vettura dentro alla chiesa guidando fino all'altare.

Il motivo? Il protagonista ha raccontato alla Polizia di "essere posseduto" e che, quindi, "l'unico posto dove potevo essere al sicuro era la chiesa". Fortunatamente non si registrano feriti. La polizia spagnola sta indagando sull'accaduto. Il video è immediatamente diventato virale sul web.