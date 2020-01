Lugano fa un regalo agli esercenti: tassa di occupazione giù del 15% per alberghi e ristoranti

LUGANO – Un regalo agli esercenti. È quello che ha voluto fare l'Esecutivo di Lugano che nella sua seduta odierna ha deciso "in via provvisoria e limitatamente all'anno 2020, la modifica dell'Ordinanza municipale concernente l'uso dell'area pubblica".

"La revisione – si legge in una nota – prevede la diminuzione del 15% delle tasse di occupazione del suolo per alberghi e ristoranti. Questa disposizione si inserisce nelle misure adottate a sostegno degli esercizi pubblici cittadini attivi nella ristorazione. Il minor incasso per la Città è stimato a circa 74mila franchi".

Ma fino a quando la misura resterà in vigore? Il Municipio si prende la facoltà di decidere "entro la fine dell'anno se rendere definitiva la modifica".