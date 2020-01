Suomesta vihaa... Dalla Finlandia con furore! L'entusiasmante esperienza di Ylenia

di Ylenia Casari

Come ben tutti sappiamo, i paesi nordici hanno molto da insegnarci e da offrirci. Questa esperienza in Finlandia ha cambiato completamente il mio punto di vista personale: mi ha insegnato molte cose nuove ma, soprattutto, ha ampliato le mie conoscenze scolastiche e linguistiche.

Sono stata la prima studentessa SUPSI ad aver camminato sul suolo Finnico di Oulu e questo mi ha emozionato parecchio ma, anche, un po’ preoccupata perché si trattava della mia prima esperienza così lunga e così lontana da casa. Diciamo che, a primo impatto, Oulu mi è sembrata una città veramente grande; ma quando ho scoperto che tra gli agglomerati ci abitano 190'000 persone, mi son chiesta dove stavano tutte queste persone. In giro per la città ad agosto se ne sono viste ben poche ma, nonostante questo, ho potuto assaporare le giornate da 23 ore di luce senza mai avere il buio. Inizialmente è stato molto strano, ma gradualmente ci si abitua abbastanza in fretta. Nonostante tutto ciò, Oulu mi ha colpito sin dall’inizio: è una città vicino al mare, piena di paesaggi da scoprire e isolette da esplorare, anche vicino a casa.

Cosa porto con me da questa esperienza? Tutto. Queste esperienze ti fanno crescere mentalmente, è un mettersi alla prova per vedere se riesci a cavartela da sola in un posto in cui pochi o nessuno ha mai vissuto così a lungo da poter dare dei “consigli di vita”. Porto dietro ricordi bellissimi, di conoscenze e amici nuovi che spero un giorno rivedrò, momenti divertenti passati a scuola o nel condominio, ricordi di viaggi fatti su e giù per la Finlandia da sola o in compagnia. Mi porto dietro l’indipendenza che ho trovato nel provare a vivere da sola, la capacità di muovermi in un posto non ancora conosciuto. Ma soprattutto mi porto dentro il posto, paesaggi bellissimi che a loro volta hanno preso una parte di me, sperando poi io possa tornare a riprenderla!

Queste esperienze sono da fare, per capire cosa è meglio fare nel futuro, per capire se stessi, per buttarsi in nuove avventure, conoscere nuove persone. Queste esperienze vanno fatte per migliorarsi e non rimanere uguali a prima. Se avete l’occasione partite, dove più vi piace o meglio credete. Quindi ovviamente lo consiglio! Provare, rischiare, con arroganza o meno, per migliorare se stessi e le proprie conoscenze, fare qualcosa per se e per il proprio avvenire.