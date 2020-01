Se l'elefante fa 'irruzione' nell'hotel a cinque stelle. Il video dell'ospite speciale diventa virale

SRI LANKA – Ha raggiunto i sei milioni di visualizzazioni il video che immortala "l'irruzione" di un elefante in un hotel a cinque stelle in Sri Lanka. L’elefante selvaggio è stato ripreso da uno degli ospiti nelle prime ore della mattina di qualche giorno fa nella hall dell’albergo di lusso. "Frugava tra le cose con la sua proboscide, ma non ha causato gravi danni" spiega il testimone

Secondo i media locali, l’elefante si chiama "Natta Kota", che significa "coda corta", e sarebbe un 'habitué' del Jetwing Yala Hotel, che si trova vicino al Parco Nazionale di Yala.