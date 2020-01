Allarme rosso all'Espocentro... 'Mike' Radosavljevic: "Macché valanghe di debiti... E nessun evento a rischio"

Stando a informazioni in possesso di liberatv, le società Espocentro ed Espoticino – la prima gestisce il centro espositivo, la seconda organizza eventi, in particolare l’omonima fiera campionaria – sono sommerse da una valanga di debiti

BELLINZONA - Srecko “Mike” Radosavljevic, direttore dell’Espocentro di Bellinzona esce allo scoperto dopo le rivelazioni di liberatv (e l'interpellanza al Municipio) sulla critica situazione finanziaria in cui si trovano le società a lui intestate: Espocentro ed EspoTicino SA. E parla di notizie inesatte, senza però precisare a quanto ammontino i debiti (e nei confronti di quali creditori) le sue due società. Ecco la sua presa di posizione, che pubblichiamo integralmente.

“In merito alle inesatte notizie divulgate dai vari organi di stampa del Canton Ticino, in data 14 gennaio 2020, a seguito dell'interpellanza fatta da alcuni consiglieri comunali di Bellinzona occorre precisare quanto segue.

Innanzi tutto vorrei chiarire che entrambe le società non sono soggette a queste “valanghe di debiti”, così come erroneamente riportato dagli organi di stampa. Da quando è stato rilevato il padiglione, e quindi anche la società, abbiamo sempre cercato di migliorare il nostro lavoro e soprattutto ho voluto risanare i debiti che la vecchia gestione ha lasciato.

Con grande soddisfazione posso confermare che ciò è stato possibile, grazie sia a tutti gli investimenti fatti all’interno dell’Espocentro e all'organizzazione di nuovi eventi, che anno dopo anno si sono svolti presso il nostro padiglione. Con questo voglio ribadire la bontà del lavoro svolto e che si continuerà a procedere in questa direzione.

Tra l'Espocentro SA ed il Municipio di Bellinzona vi è da sempre e continua ad esserci un proficuo ed efficiente rapporto di collaborazione grazie al quale tutte le informazioni, anche economiche, riguardanti la nostra società vengono comunicate prontamente al Municipio stesso.

Infine, per quanto concerne tutti gli eventi organizzati presso il nostro centro, vi assicuriamo che non sono assolutamente a rischio, anzi oltre a quelli già conosciuti dal nostro pubblico, abbiamo molti nuovi progetti in corso, sia per quest’anno che per i prossimi”.