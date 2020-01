Se sci e snowboard vanno a...ruba. Furti in aumento nelle principali località sciistiche in Svizzera. L'AXA: "Ecco come assicurarsi"

SVIZZERA – Nelle più frequentate località sciistiche in Svizzera non mancano i furti di sci e snowboard. Stando ai dati pubblicati ieri da AXA, la statistica è in lieve aumento, in particolare nelle località più gettonate come Davos, Zermatt e Ischgl. L'assicurazione rende noto che ogni inverno i clienti notificano diverse centinaia di furti, evidenziando come i ladri si mettono all'opera sia davanti ai ristoranti che presso le stazioni a valle, ma anche nelle cantine delle abitazioni di vacanza.

"I ladri – spiega il responsabile Danni materiali dell'AXA Stefan Müller – colpiscono ovunque si presenti l’opportunità e nelle mecche dello sci con un gran numero di visitatori di opportunità, per natura, ce ne sono di più che altrove".

Se a Davos la percentuale di furti è lievemente aumentata dall’ultima analisi, a Zermatt si riscontra un leggero calo, mentre a Ischgl è stabile. Complessivamente, negli ultimi due anni la frequenza dei furti di sci a livello nazionale ha subito un leggero aumento. (vedi foto a corredo dell'articolo).

Dall'analisi emerge che, statisticamente, un paio di sci su sette non viene rubato all'aperto, ma nella cantina di casa o dal garage. La speciale classifica delle località più colpite dai furti è guidata da Davos con il 4.8%, seguito da Zermatt con il 4% e Ischgl con il 2.7%. Ai piedi del podio troviamo Arosa con il 2.4% e Verbier con il 2.1. Nella top ten anche Grindelwald, Adelboden, Engelberg, Laax, Saas e Lenzerheide.

Chi paga quando vengono rubati gli sci?

Il furto nell’abitazione è assicurato nella copertura di base dell’assicurazione mobilia domestica. Inoltre, se il "furto semplice fuori dell’abitazione" è stato incluso nella polizza mobilia domestica, l’assicurazione paga anche per gli sci che vengono rubati durante il viaggio o nel comprensorio sciistico. Gli oggetti rubati sono assicurati al loro valore a nuovo, la franchigia solitamente ammonta a 200 franchi.

Di quali assicurazioni hanno bisogno gli sciatori?

Uno sciatore risponde di tutti i danni che cagiona a un terzo. Ad esempio se per errore investe un’altra persona, ferendola. Proprio i sinistri con danni alle persone possono costare cari: oltre ai costi degli infortuni e alle spese di cura, in alcuni casi si deve pagare anche la perdita di salario della persona ferita, se questa diventa inabile al lavoro a causa dell’incidente. Con una polizza di responsabilità civile privata l’assicurazione si fa carico del sinistro.

L’assicurazione responsabilità civile privata interviene anche, ad esempio, in caso di danneggiamento o furto degli sci noleggiati. Per gli sciatori, in particolare, è importante sincerarsi che la polizza copra anche i danni causati da colpa grave, altrimenti l’assicurazione può ridurre l’importo dell’indennizzo se, ad esempio, il sinistro è avvenuto mentre si procedeva a velocità eccessiva in un punto con scarsa visibilità.

Assicurazione per attrezzi sportivi

In caso di equipaggiamento sportivo costoso, come sci e snowboard, ma anche di mountain-bike o attrezzatura subacquea, può essere utile avere un’assicurazione per attrezzi sportivi, che può essere stipulata separatamente o in combinazione con l’assicurazione mobilia domestica. Essa copre, in generale, sci, snowboard ecc. da furto, perdita e danno – sia esso causato personalmente o da terzi. L’assicurazione interviene anche in caso di rottura degli sci dopo una caduta.

Assicurazione infortuni

Quando si cade sulle piste, i costi dell’infortunio e le spese di cura vengono coperti dall’assicurazione infortuni obbligatoria o, per i bambini e coloro che non esercitano un’attività lucrativa, dall’assicurazione malattie.