A.A.A cercasi docenti di scuola elementare. Il DFA: "Le candidature potrebbero non essere sufficienti"

BELLINZONA – A.A.A cercasi docenti “motivati e ben preparati”. È l’ ‘appello’ diramato dal DFA (Dipartimento formazione e apprendimento) nel ricordare che le iscrizioni al DFA per l’anno accademico 2020-2021 chiuderanno il 17 febbraio e che a una ventina di giorni dalla scadenza “mostrano una stabilità nelle candidature per la scuola dell’infanzia e una netta diminuzione per la scuola elementare”.

Dati – si legge in una nota – che “fanno presumere che il numero di candidature per la scuola elementare potrebbe non essere sufficiente per coprire tutti i posti di formazione con candidati idonei. Nella scuola media permane un fabbisogno di candidati in tedesco, francese, geografia e latino, mentre nelle scuole medio superiori in economia e diritto e in storia”.

Due le novità

“Sono due le principali novità per l’ammissione 2020: la possibilità di essere ammessi ai Bachelor del DFA con una maturità professionale o specializzata oppure su dossier.

Il DFA della SUPSI, in collaborazione con il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport del Cantone Ticino (DECS), oltre ad aver avviato una serie di iniziative per sviluppare una nuova visione, più attuale e realistica, della professione docente, ha aumentato negli ultimi anni il numero di posti disponibili per le diverse formazioni nell’ottica di rispondere alle necessità di docenti sul territorio. Nel 2020 il numero di matricole per la scuola elementare sarà di 75 unità, mentre per la scuola dell’infanzia le matricole saranno portate per almeno due anni a 50 (invece delle consuete 25). Confrontando l'evoluzione del numero di iscrizioni ai Bachelor nel corso del tempo ci si rende conto che questo è stabile per la scuola dell'infanzia mentre è in calo costante per la scuola elementare. Anche per l’anno scolastico 2020/2021 si riscontra la medesima tendenza e la necessità di reperire ulteriori candidati in entrambi i settori (scuola dell’infanzia e scuola elementare) in modo da coprire il fabbisogno.

La seconda novità è la possibilità, per le persone con almeno 30 anni che non dispongono di una maturità, ma che possiedono una formazione completa a livello professionale e hanno maturato un’esperienza professionale significativa, di essere ammessi ai Bachelor del DFA su dossier. Questa possibilità rappresenta un’opportunità interessante di sviluppo professionale per le persone interessate al mondo dell’insegnamento.

Da ultimo, è utile sottolineare che i Bachelor del DFA sono a tutti gli effetti delle formazioni universitarie che consentono, a chi lo desidera, di proseguire con una formazione master in altre università o alte scuole pedagogiche svizzere, ad esempio nel campo della pedagogia speciale o delle scienze dell’educazione.

Per quanto riguarda la scuola media, lo stato attuale delle iscrizioni mostra una carenza di candidature nelle materie tedesco, francese, geografia e latino, mentre nel settore medio superiore permane la necessità di docenti in economia e diritto e in storia”.