Ecco il video della mega lite tra Morgan e Bugo prima di salire sul palco di Sanremo

SANREMO - Dopo la squalifica, le ricostruzioni giornalistiche, le accuse reciproche, ecco finalmente il video che testimonia quanto avvenuto dietro le quinte del Festival di Sanremo tra Bugo e Morgan.



È venerdì 7 febbraio e i due cantanti stanno per salire sul palco per esibirsi. La tensione è alle stelle, considerato che Morgan e Bugo avevano cominciato a litigare nei giorni precedenti.



Il più nervoso della coppia sembra l’ex giudice di X Factor, che provoca il collega: "Il complotto di stasera qual è? Che avete studiato di bello? Siccome fanno i complotti. Ieri sera abbiamo fatto delle prove e poi hanno fatto una cosa diversa".



"Statti zitto oh, non puoi rompere le palle. Dai, basta”, risponde Bugo.



La discussione degenera, come potete vedere dal video, tra insulti sempre più pesanti.



Quello che succederà pochi minuti dopo lo sappiamo tutti: Morgan cambierà il testo della canzone “Sincero” e Bugo lascerà il palco. Entrambi verranno squalificati.