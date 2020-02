Caos nelle stazioni: treni in ritardo o soppressi tra Lugano e Mendrisio. La causa è un incidente lungo la linea

LUGANO - La comunicazione è in puro stile burocratese. Le reazioni no: sono in tono molto ma molto popolare. Iniziamo dalla prima, la comunicazione.

Questa mattina ci sono seri problemi sulla linea ferroviaria tra Lugano e Mendrisio. Le FFS parlano di “restrizione traffico ferroviario: Lugano – Mendrisio” e di “Interruzione di tratta fra Lugano e Melide”. Pare ci sia stato un incidente sulla linea.

Le FFS fanno sapere che “si prevedono ritardi e soppressioni”, puntualmente verificatisi, e che i “viaggiatori da Lugano per Lugano Paradiso o viceversa viaggiano via TPL 2 (bus, ndr). Durata del disservizio: indefinita”.

Alla stazione di Melide, scene di caos. Tra chi ha commentato i disagi, la municipale di Mendrisio, Francesca Luisoni: “Mattina sportiva... al momento si viaggia in bus tra Melide e Paradiso”, si è limitata a scrivere sui social.

Di diverso tenore i tweet di altri passeggeri che vanno giù pesante. Ma è chiaro che sui binari è successo qualcosa di serio: un incidente avvenuto verso le 6 di questa mattina. La situazione dovrebbe risolversi verso le 9.