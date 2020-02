In Italia c'è la terza vittima: era malata di tumore oltre che di Coronavirus

MILANO – Oggi si registra la terza vittima di Coronavirus in Italia. Si tratta di una donna che era ricoverata in oncologia all’ospedale di Crema: aveva una diagnosi di tumore ma anche del virus.

Le regioni con contagi salgono a cinque, oltre a Lombardia e Veneto anche Emilia Romagna, Lazio e Piemonte, per un totale di 152 persone.

Anche il Duomo di Milano resterà chiuso al pubblico in via cautelativa a causa del coronavirus almeno fino al 25 febbraio in attesa di ulteriori e più dettagliate disposizioni da parte delle autorità competenti, a Venezia sospeso il carnevale.