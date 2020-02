Coronavirus, quarto morto in Italia. Supermercati presi d'assalto: le incredibili immagini

ITALIA – Il Coronavirus partito dalla Cina sta dilagando nel nord Italia. Questa mattina c'è stata la quarta morte per il nuovo coronavirus in Italia, la terza in Lombardia. La vittima è un 84enne, già ricoverato al Giovanni XXIII di Bergamo per precedenti patologie. Lo ha confermato l'assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera.

Al momento, l'Italia è il terzo Paese al mondo per numero di contagi dietro solo a Cina e Corea del Sud. Sale intanto a 153 il numero di persone infette dal coronavirus. Assurda la situazione a pochi passi dal confine. Gli scaffali di carne e pasta di vari supermercati del nord Italia sono stati letteralmente presi d'assalto. Risultano quasi introvabili anche confezioni d'acqua e cassette di frutta, così come gel disinfettanti e guanti usa e getta. Lo testimoniano le immagini del video a corredo dell'articolo girate da una nostra lettrice in un supermercato vicino a Milano.