Il Progetto Alto Vedeggio piace alla popolazione di Monteceneri e Mezzovico

MONTECENERI – Il Progetto Alto Vedeggio (PAV), che prevede la copertura parziale dell’autostrada A2 tra Rivera a Sigirino è stato oggetto nei mesi scorsi di una consultazione pubblica che ha suscitato molto interesse tra la popolazione. Promosso dai Comuni di Monteceneri e di Mezzovico-Vira, con il sostegno del Cantone e sostenuto da 6'000 firme di cittadine e cittadini, il progetto è sfociato in uno studio di fattibilità concluso nel novembre del 2018.

Sul finire dello scorso anno, i due Municipi hanno deciso di mettere a disposizione della popolazione i risultati dello studio, esponendoli per due settimane nelle rispettive sedi comunali e invitando la cittadinanza ad esprimere il proprio parere per iscritto o tramite posta elettronica. L’interesse suscitato dal progetto è stato, come detto, molto ampio, come confermano i dati in possesso delle Cancellerie.

La maggioranza delle 176 persone si sono espresse positivamente al riguardo, anche in funzione del sostegno dimostrato da subito dal Cantone, che collaborerà ulteriormente con i due Comuni nella sua elaborazione futura.