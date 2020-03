Coronavirus in Ticino, sono sei i casi positivi. Il DSS: "Quasi tutti collegati tra loro"

BELLINZONA – In Ticino, allo stato attuale, si registrano 6 casi di pazienti risultati positivi al Coronavirus. La maggior parte di questi sono collegati tra loro nell'ambito di stretti contatti famigliari. Lo comunica il DSS con una nota diramata nel pomeriggio di oggi.

Tutti i contatti ravvicinati di casi confermati in Ticino e altrove - in Svizzera e all’estero - sono attualmente e costantemente monitorati dall’Autorità cantonale. Considerata l’evoluzione della situazione in Ticino, saranno comunicati quotidianamente i dati relativi ai test positivi.

Nell’ottica di sensibilizzare al meglio la popolazione e seguendo le indicazioni della Confederazione, il DSS ha oggi diffuso un nuovo flyer che riassume le disposizioni per le persone più vulnerabili. Il flyer è scaricabile sul sito www.ti.ch/coronavirus.

La Hotline, raggiungibile al numero gratuito 0800 144 144 e attiva tutti i giorni dalle 7.00 alle 22.00, resta a disposizione per chi desidera avere informazioni e indicazioni puntuali sulla questione Coronavirus. Dal 27 febbraio, giorno dell’attivazione, sono giunte oltre 3'000 chiamate (dato alle 14.30 del 3 marzo 2020).

Si ribadisce, inoltre, l’importanza di informarsi attraverso i canali ufficiali. Sono disponibili aggiornamenti costanti, raccomandazioni puntuali e consigli di prevenzione agli indirizzi www.ti.ch/coronavirus oppure www.bag.admin.ch/nuovo-coronavirus.