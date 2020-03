Musica dal vivo e menù 'lady' da Jean-Pierre per celebrare la festa della donna

ASCONA – Domenica 8 marzo si celebra la festa della donna. Un’occasione imperdibile per trascorrere qualche ora in compagnia di mogli, fidanzate, sorelle, mamme e amiche. E perché no portarle fuori a cena in un luogo incantevole come il Ristorante 'da Jean-Pierre' del Park Hotel Delta di Ascona.

Per l’occasione, lo chef Jean Pierre ha stilato il menù LADY, che prevede un cocktail dedicato alla donna dal barman Marco, duo di tartare di pesce spada e salmone affumicato al rafano ed erba cipollina, risotto al vecchio aceto balsamico e gamberone, medaglioni di vitello su letto di asparagi verdi con salsa alle spugnole accompagnati da patate al forno e verdura di stagione.

Per finire in bellezza è previsto un tris di sorbetti con il loro coulis. Il tutto accompagnato dalla musica dal vivo del Duo Billet.