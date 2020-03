Bellinzona, confermati gli spettacoli al Teatro Sociale ed anche il mercato cittadino del sabato

BELLINZONA - Il Municipio di Bellinzona conferma la propria linea avente per riferimento il rispetto delle raccomandazioni di Cantone e Confederazione.

"Il Municipio della Città ha discusso nella sua seduta odierna la situazione legata alla diffusione del coronavirus Covid-19 per quanto riguarda gli eventi su suolo pubblico, risolvendo di seguire le disposizioni delle autorità superiori, mentre per quanto riguarda l’Amministrazione comunale è istituito un gruppo di coordinamento diretto dal Segretario comunale,in diretto e costante contatto con l’Esecutivo. La situazione è monitorata costantemente e il Municipio è pronto a modificare le disposizioni relative agli eventi di giorno in giorno a seconda dell’evolversi della stessa", si legge in una nota.

In particolare il Municipio "ha deciso di attenersi a quanto stabilito da Confederazione e Cantone per gli eventi, vietati sopra i 1000 partecipanti, mentre sopra le 150 persone devono poter garantire la tracciabilità dei partecipanti e un’adeguata distanza sociale durante il loro svolgimento. A tale proposito, in relazione agli eventi propri, il Municipio garantirà la tracciabilità dei partecipanti agli spettacoli del Teatro Sociale, la cui programmazione è quindi confermata".

Rimane confermato anche il mercato cittadino del sabato mattina.