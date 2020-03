Il Prof Cerny: "Denti ha ragione: vanno subito chiuse tutte le scuole in Ticino"

LUGANO - “Sono assolutamente d’accordo con il dr. Denti: in Ticino vanno chiuse subito tutte le scuole. L’evidenza scientifica e l’esperienza cinese lo sostengono”.



Lo afferma a chiare lettere in un’intervista concessa al Corriere del Ticino il Profe. Andreas Cerny, direttore dell’Epatocentro Ticino, Medico alla Clinica Moncucco, specializzato in medicina interna e malattie infettive, professore all’Università di Berna.



Gli allievi, secondo Cerny, devono stare tutti a casa nel nostro Cantone: dall’asilo all’università. Il Professore è in disaccordo con la linea del Consiglio di Stato e del medico cantonale, i quali sostengono che l’evoluzione dei contagi non è ancora tale da giustificare la chiusura: “Aspettando cancelliamo il vantaggio di poter attenuare l’epidemia, che si sta creando e che sicuramente ci colpirà a breve. Abbiamo già dei casi anche nei giovani e nelle scuole; è indispensabile attuarla ora, altrimenti sarà inutile”.



Inutile e rischioso, ammonisce Cerny dalle colonne del CdT: “Il numero di casi aumenterà e ci saranno più casi complicati che potrebbero portare ad un sovraccarico del sistema sanitario e potenzialmente della società, situazione che diminuirebbe inoltre la possibilità di curare tutti i casi gravi. Dobbiamo fare di tutto per cercare di rallentare l’accrescimento di nuovi casi”.