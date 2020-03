Coronavirus, lo studio: "Ogni caso confermato 'nasconde' altri dieci casi non individuati"

LONDRA – Per ogni caso confermato di coronavirus ci possono essere dai cinque ai dieci casi non individuati. È quanto emerso da uno studio condotto da scienziati dell'Imperial Collage di Londra e pubblicato sulla rivista Science. I casi 'non identificati' presentano, in genere, sintomi più leggeri e sono di per sé meno contagiosi, ma sono responsabili di quasi l'80% di tutti i nuovi casi di infezione.

Lo studio – si legge – si base su dati cinesi relativi ai mesi di dicembre e gennaio, quando ancora non erano state intraprese misure di contenimento sugli spostamenti. Gli autori dello studio stimano che nel periodo citato in Cina sei casi su sette di Covid-19 non venivano riconosciuti.

Il coordinatore del lavoro Jeffrey Shaman spiega che "se in America ci sono 3'500 casi confermati, in realtà ce ne potrebbero essere 35mila in tutto". La stessa stima "varrebbe per tutti i Paesi che hanno iniziato a fare i tamponi in ritardo o che non ne hanno fatti a sufficienza". Tuttavia, "la situazione non è affatto da sottovalutare perché non significa che se si viene contagiati da una persona con sintomi leggeri, si risponda alla stessa maniera. Si potrebbe comunque finire in terapia intensiva".