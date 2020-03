Coronavirus, Boris Johnson cambia strategia: "Tre mesi di quarantena per anziani e vulnerabili"

REGNO UNITO – Il premier inglese ha formalizzato ieri la direttiva della quarantena obbligatoria per 12 settimane per circa un milione e mezzo di abitanti. Si tratta di persone vulnerabili, anziani e malati cronici, raggiunti nelle ultime ore da un avviso del sistema sanitario nazionale (NHS). A tutte le persone interessate dalla misura è stata promessa assistenza, visto e considerato che non potranno uscire di casa nemmeno per fare la spesa.

Johnson ha parlato di restrizioni "senza precedenti per cercare di rallentare i contagi e salvare migliaia di vite umane". La restrizione – hanno spiegato le autorità inglesi in conferenza stampa "sarà dura per molti, ma dovrà essere tassativamente rispettata. Le medicine per coloro che ne necessiteranno saranno fornite a domicilio, così come cibo e beni essenziali".