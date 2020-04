Lugano Airport getta la spugna. La società verso la liquidazione, ma ci sarebbe un progetto per il futuro

LUGANO – Lugano Airport (LASA) getta la spugna. Stando alle anticipazioni della stampa, il consiglio d'amministrazione avrebbe deciso di mettere in liquidazione la società, di proprietà della Città di Lugano per l’85.5% e del Cantone per il 12,5%. Una conferenza, a cui prenderanno parte Marco Borradori, Filippo Lombardi, Claudio Zali e Maurizio Merlo, è stata annunciata per oggi alle 15:00 nella sala del consiglio comunale a Palazzo Civico.

Non si terranno, quindi, le votazioni popolati sulla ricapitalizzazione di LASA. Stando al Corriere del Ticino, l’aeroporto comunale non chiuderà. Ci sarebbe, infatti, il progetto di passare ai privati la gestione dell’aviazione generale.