Sorpassi di spesa a Bellinzona, si cerca di fare chiarezza: "Quanti mandati diretti sono stati affidati dal Municipio?"

BELLINZONA – Il Gruppo LEGA/UDC/LIBERI in Municipio a Bellinzona vuole vederci chiaro in merito ai recenti sorpassi di spesa nelle opere pubbliche (vedi articolo suggerito). "Alla luce – si legge in un'interpellanza firmata da nove consiglieri comunali – dei recenti sorpassi di spesa nelle opere pubbliche, della scoperta che alcune sono state inaugurate prima che siano stati chiusi i conti, e constatata la difficoltà del Municipio di controllare la gestione delle opere pubbliche, i sottoscritti Consiglieri comunali chiedono:

Quali e quanti mandati diretti e per quale importo sono stati affidati dal Municipio dall’inizio della Legislatura fino al momento dell’evasione della presente interpellanza?

Quali e quanti mandati diretti e per quale importo sono stati affidati dai soggetti esterni adibiti allo svolgimento di compiti di natura pubblica (enti, società ecc. ) dall’inizio della Legislatura fino al momento dell’evasione della presente interpellanza?

Quali e quanti mandati diretti e per quale importo il Municipio e i soggetti esterni prevedono di affidare fino alla fine della legislatura?

Non ritiene il Municipio che sia particolarmente urgente ripristinare l’obbligo di legge di pubblicare all’albo comunale (e non solo sul sito del comune) l’elenco completo e costantemente aggiornato dei mandati diretti?".

L'atto parlamentare è stato sottoscritto da Leila Guscio, Luigi Calanca, Tuto Rossi, Michele Cenzi, Orlando Del Don, Manuel Donati, Giulio Deraita, Luca Madonna ed Enrico Zanti