Non smette di piovere, fine settimana di temporali. Allerte in tutto il Ticino: Locarnese la zona più colpita

LOCARNO – I prossimi, come gli scorsi, saranno giorni di pioggia, vento e temporali. Lo annuncia MeteoSvizzera diramando allerte in tutto il Ticino. Da ieri a venerdì 5 giugno, la stazione meteorologica di Locarno Monti prevede serate di piogge abbondanti in tutto il Cantone. Nel Mendrisiotto, Luganese, Riviera, Bellinzonese e Basso Moesano è stata diramata un’allerta di grado 3, mentre nel Locarnese, Verzasca, Alta Vallemaggia, Alto Moesano, Leventina e Blenio l’allerta è stata fissata al grado 2.

Sarà – fanno sapere da MeteoSvizzera – il Locarnese la regione più colpita dai temporali, nonostante il livello di allarme più basso. Nel Locarnese “le piogge potrebbero raggiungere localmente i 150 millimetri fino alla fine dell’evento. Perché un’allerta minore? La regione ha delle soglie di allertamento più elevate”. Nelle zone di allerta 3, invece, sono previsti dagli 80 ai 130 millimetri di acqua.

Per la giornata di domani, venerdì 5 giugno, MeteoSvizzera prevede “un passaggio a tempo almeno in parte soleggiato a Sud e diminuzione della nuvolosità con una temperatura massima prevista tra i 21 e i 24°”.

Ma non c’è troppo da esultare. Quello a cui andiamo incontro sarà “un fine settimana di rovesci e temporali frequenti a partire dalla seconda metà della giornata di sabato”. La situazione dovrebbe migliorare a partire da lunedì, quando è finalmente atteso l’indebolimento delle precipitazioni e il passaggio a tempo parzialmente soleggiato con possibilità di rovesci pomeridiani.