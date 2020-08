Prosegue l'allerta e si chiudono le strade per la troppa acqua caduta

BELLINZONA - Prosegue il maltempo in Ticino. Dopo l'evacuazione di una casa ieri a Bissone, sono state chiuse alcune strade (fuori dal Confine ricordiamo la statale 34).

Tra di esse, a cantonale della Val Verzasca, quella tra Pugerna e Arogno, alcune strade del Locarnese e il collegamento delle Vigne ad Anzonico. A Locarno disagi in via Vallemaggia e via Marcacci a Locarno, sulla strada cantonale tra Gudo e Cugnasco, in valle Malvaglia a partire da Madra, in Valle Verzasca a Vogorno, a Tenero all'altezza dei centri commerciali, sulla strada tra Melano e Caprino e tra Melano e Rovio, sulla strada cantonale a Preonzo, Gerra Gambarogno, a Brione sopra Minusio in via Val Resa e ad Arogno in via Pugerna. Lo riportano RSI e Corriere del Ticino, oltre che naturalmente ViaSuisse.

L'allerta di grado 5, massimo possibile, per buona parte del Cantone durerà sino alle 15 di domani, quelle di grado minore sino alle 18.