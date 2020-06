La polemica dei moretti. Per Migros sono razzisti, Quadri e Marchesi attaccano: "Non c'è limite all'idiozia"

SVIZZERA – Sta facendo parecchio discutere la scelta della Migros di togliere da subito i ‘moretti’ (Mohrenköpfe in tedesco) dai suoi scaffali in sostegno alle proteste anti-razzismo.

“L’attuale dibattito in corso – precisa la Migros su Twitter – ci ha spinti a rivalutare la situazione e abbiamo deciso di togliere il prodotto dal nostro assortimento”. Già tre anni fa, una petizione chiedeva di cambiare nome a uno dei dolci più apprezzati sia in Svizzera che all’estero.

Dura la presa di posizione del Consigliere Nazionale leghista Lorenzo Quadri che su Facebook attacca. “M come Mentecatti? Non c’è limite all’idiozia di certi dirigenti. Sicché, secondo gli scienziati della Migros, dovremmo rinunciare ad un dolce “tradizionale“ perché sarebbe... razzista? Questa iniziativa cretina merita un bel boicottaggio in massa della Migros da parte dei clienti svizzeri, accusati di essere razzisti perché mangiano i moretti. Così magari qualche addetto al marketing ci pensa due volte prima di correre stoltamente dietro ad ogni paturnia ipocrita dei moralisti a senso unico. Che alla Migros si preoccupassero di assumere svizzeri, altro che mettere al bando i moretti".

E ancora: "E se qualcuno si sente offeso dai moretti, è il caso che si faccia vedere da uno bravo. Il prossimo passo sarà mettere al bando il Negroni? A proposito, e come la mettiamo con la Villa Negroni a Vezia? Mandiamo le ruspe? La ridenominiamo Villa Abbronzatoni?”.

Pungente e ironico anche il commento del Consigliere nazionale UDC Piero Marchesi: “ Complimenti alla Migros per questa giusta e molto, molto intelligente scelta. Basta Mohrenkopf, ....ma basta anche al Nero di seppia, al Nero d’Avola, al Negroni, al vino bianco, alla farina bianca, all’amaro Montenegro, al Pata Negra, alle ciliegie nere, al cioccolato nero e pure a quello bianco, alla mozzarella nera, all’aglio nero, al pane bianco e soprattutto quello nero, ai peperoni neri, al riso venere, all’uovo centenario (che di fatto è nero), alla pizza al carbone che è di colore nero, ai fagioli neri, al tartufo bianco e nero, all’arancino nero e alla torta Foresta nera. Basta! Chi utilizza ancora questi termini brutti-brutti e razzisti, deve come minimo essere messo su una Black list”.