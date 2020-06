Semina il panico in autostrada e fugge dalla Polizia: beccato 38enne serbo

MONTECENERI – La Polizia cantonale comunica l'arresto di un 38enne serbo residente in Germania. Il fermo è avvenuto poco dopo le 5.30 di questa mattina ed è nato da una segnalazione per guida scorretta sull'autostrada A2 (direzione nord) in territorio di Monteceneri.

Nell'ambito del successivo dispositivo di polizia, all'altezza dell'area di sosta di Moleno, l'uomo si è dato alla fuga nonostante i ripetuti inviti ad interrompere la propria corsa e a fermarsi per le necessarie verifiche. Nel far questo, in base ai primi accertamenti, il 38enne ha quindi più volte infranto le norme della circolazione, viaggiando a una velocità ben al di sopra dei limiti imposti e percorrendo anche tratti di autostrada interessati da cantieri.

Le ricerche dell'auto sono quindi proseguite dapprima in territorio di Faido, nei pressi dell'uscita autostradale, e quindi sulla strada cantonale, questa volta in direzione sud. Il veicolo - poi sequestrato - è stato infine intercettato a Lavorgo. Le principali ipotesi di reato a carico del 38enne sono quelle di esposizione a pericolo della vita altrui, impedimento di atti dell'autorità, grave infrazione alla Legge federale sulla circolazione stradale, guida in stato di inattitudine.