Rissa in autostrada! Un uomo non sopporta la pessima guida di un altro automobilista e la risolve a calci e pugni!

BERNA - Autostrada affollata, quando capita c'è sempre il guidatore che non si comporta secondo le regole della strada, che effettua sorpassi azzardati, che tenta di cambiare corsia molte volte per sopravanzare magari una sola auto. Scene di ordinaria amministrazione, insomma.

Come lo sono le arrabbiature degli altri conducenti. Ma esse di solito si concludono con una clacsonata e semmai un urlo fuori dal finestrino.

In Svizzera Interna, invece, questo video sta diventando virale. Il pessimo conducente in questo caso è l'autista dell'auto bianca. L'arrabbiato è quello dell'auto nera. Che a un certo punto non ne può più e lo blocca letteralmente, prima di scendere dalla vettura, in mezzo ad altri guidatori increduli, e manifestare il suo disappunto.

Prima dà un pugno al finestrino dell'auto bianca, poi addirittura un calcio alla portiera, nel mentre se la prende con l'autista. Infine, risale e riparte.

Raggiunto dai media bernesi, ha ammesso di aver perso le staffe, sottolineando però di non sopportare chi guida male.