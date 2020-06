NAPOLI – È stato arrestato ieri sera per evasione dagli arresti domiciliari l’ex direttore del TG4 Emilio Fede. Il giornalista 88enne – riportano i media italiani – stava cenando sul lungomare con la moglie e non avrebbe atteso l’autorizzazione del giudice di sorveglianza per trasferirsi da Milano a Napoli. Fede deve scontare altri quattro anni ai servizi sociali. Stando a fonti vicine all’ex direttore, lo spostamento sarebbe stato comunicato ai Carabinieri di Segrate.