Ballare con il virus. Dopo Zurigo tocca a Olten: il post discoteca è la quarantena

OLTEN – Dopo Zurigo, tocca a Olten. La scorsa settimana a Zurigo, oltre 300 persone sono state messe in quarantena dopo una serata in discoteca. Uno degli avventori è successivamente risultato positivo al test e ha quindi fatto scattare il tracciamento dei contatti per evitare un'incontrollata diffusione del virus. Ma la storia si ripete.

Siamo a Olten, questa volta. Il Terminus Club ha comunicato ieri sera sulla propria pagina Facebook che "un nostro ospite presente all'evento di sabato 27 giugno è stato trovato positivo al coronavirus. Dovremo fornire alle autorità l'elenco dei presenti alla serata. Chiediamo a tutti gli ospiti di mettersi in quarantena e ci auguriamo di cuore che stiate tutti bene. Uteriori informazioni sono previste per domani".